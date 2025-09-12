Концерт яркой и самобытной кавер-группы Vagan’s Band. Трио — вокал, гитара и кахон — исполнит легендарные русские и зарубежные хиты, под которые невозможно усидеть на месте. Музыкальную часть дополнят гастрономическим сопровождением: хинкали, хачапури из печи, мясо и овощи с открытого огня и другие блюда, словно приготовленные на домашней тбилисской кухне. В этот вечер действует депозит: 10 000р. на человека. Предварительная бронь по телефону.