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Vagan’s Band на террасе ресторана

Авлабар, улица Ленинская Слобода, 5

Начало:

Завершение:

10000₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Концерт яркой и самобытной кавер-группы Vagan’s Band. Трио — вокал, гитара и кахон — исполнит легендарные русские и зарубежные хиты, под которые невозможно усидеть на месте. Музыкальную часть дополнят гастрономическим сопровождением: хинкали, хачапури из печи, мясо и овощи с открытого огня и другие блюда, словно приготовленные на домашней тбилисской кухне. В этот вечер действует депозит: 10 000р. на человека. Предварительная бронь по телефону.

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