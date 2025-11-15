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Вадим Постильный

Большевик Лофт
Black Loft, Ленинградский просп., 15, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Вадим Постильный — «StandUp на ТНТ», «Открытый Микрофон на ТНТ», «Comedy Баттл». Событие состоится в Black Loft (by Bolshevik Loft). Стильное и модное пространство создает ощущение погружения под воду возле маяка. Для гостей работает коктейль-бар, а также ресторан европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам рекомендуют приходить к сбору гостей. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу. Сбор гостей за 30 минут до начала программы. Возрастное ограничение 18+ (на входе потребуется паспорт)

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