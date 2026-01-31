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Про событие
Маску Анонимуса знают все — а вот её происхождение помнят не многие. Маска Гая Фокса пришла из комикса Алана Мура, вдохновлённого антиутопиями Оруэлла и Хаксли и страхами Британии эпохи Тэтчер. Приходи вспомнить как это было. Показ пройдёт на языке оригинала с субтитрами. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.
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