Маску Анонимуса знают все — а вот её происхождение помнят не многие. Маска Гая Фокса пришла из комикса Алана Мура, вдохновлённого антиутопиями Оруэлла и Хаксли и страхами Британии эпохи Тэтчер. Приходи вспомнить как это было. Показ пройдёт на языке оригинала с субтитрами. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.