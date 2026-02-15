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  1. Москва
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В гостях у дедушки Фрейда

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Необычное

Про событие

«В основе всех наших поступков лежат два мотива: желание стать великим и сексуальное влечение» Анимационный клуб «Претензия» жаждет и того и другого, поэтому приглашает на показ. В таком кино авторы часто обращаются к образам из сновидений, коллективным травмам и своим скрытым желаниям. Вместе со всеми постараешься разобраться, что на уме у этих режиссёров. Перед просмотром участников ожидает тематический перформанс, а после — обсуждение увиденного. Регистрация обязательна.

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