«В основе всех наших поступков лежат два мотива: желание стать великим и сексуальное влечение» Анимационный клуб «Претензия» жаждет и того и другого, поэтому приглашает на показ. В таком кино авторы часто обращаются к образам из сновидений, коллективным травмам и своим скрытым желаниям. Вместе со всеми постараешься разобраться, что на уме у этих режиссёров. Перед просмотром участников ожидает тематический перформанс, а после — обсуждение увиденного. Регистрация обязательна.