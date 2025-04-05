Экскурсия по дому-музею Станиславского в рамках цикла «Театральные истории». «Театр. Вы любите театр? Вы любите театр, как люблю его я? То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому способна только пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного?.. Театр — это храм, это подлинный храм искусства, при входе в который вы мгновенно отделяетесь от земли, забываете о житейских отношениях, здесь ваше холодное я исчезает, растворяется в пламенном эфире любви...» Многие, вероятно, помнят этот вдохновенный монолог, который читает героиня Татьяны Дорониной в фильме «Старшая сестра» по сценарию Александра Володина. Героиня Дорониной цитирует статью Виссариона Белинского «Литературные мечтания», опубликованную в 1834 году. Удивительно, что этот гимн театру был написан известным критиком XIX столетия всего через 50 лет после того, как театр по-настоящему начал развиваться! Старинный особняк в Леонтьевском переулке, построенный в 1645 году, не раз менял свой облик и сохранил дух нескольких эпох. В его основании белокаменные палаты XVII века. В начале XIX века дом приобрел необыкновенную темперную роспись плафонов, выполненную неизвестными крепостными художниками — роспись до сих пор поражает своими красками и затейливым узором. Остались так же замечательные люстры, канделябры, печи, фурнитура дверей. Но сама обстановка дома связана с его самым знаменитым жильцом уже советских лет. Великой актёр, театральный режиссёр, основатель Московского Художественного театра Константин Сергеевич Станиславский прожил в этом особняке 17 лет с 1921 по 1938 год. В эти непростые годы он работал над русским изданием воспоминаний «Моя жизнь в искусстве» и написал известную всему миру книгу «Работа актёра над собой». Сюда к великому режиссёру и педагогу приходили его друзья и ученики — артисты Московского художественного театра и ученики его Оперной студии. Этот дом и его знаменитая скрипучая лестница описаны в «Театральном романе» Михаила Булгакова. Бережно сохранённая мемориальная экспозиция включает в себя жилые комнаты Станиславского и его жены — артистки МХТ Марии Петровны Лилиной, а ещё «Онегинский зал» и «Синее фойе», в которых проходили занятия со студийцами и где находится сцена, к которой на поклон приезжают мировые звезды кино и театра, учившиеся по системе Станиславского. Здесь можно увидеть роскошную мебель из готического кабинета семьи Алексеевых и абрамцевские резные шкафы по рисункам Поленова, эскизы к декорациям спектаклей Александра Бенуа и театральные костюмы. Этот дом настраивает на разговор о волшебным мире театра и великом режиссёре в исторических интерьерах. Продолжительность: 2 часа. Предварительная покупка билетов через сайт обязательна. Также можно написать на project@kotoroy.net или в WhatsApp. Место встречи увидишь после записи.