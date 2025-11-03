Фолк-фестиваль с уютной атмосферой, дружной компанией и музыкантами. Площадкой фестиваля в этот раз станет культурный центр, где тебя ждёт великолепный звук, большой комфортный танцпол, и места за столиками, позволяющие всё происходящее не только слышать, но и видеть. Для тебя на сцене: Summer Ahead Inishire Mervent Воинство Сидов Saint Patrick’s Brigade