Уютный Самайн
Большой Овчинниковский переулок, дом 24, строение 4
Начало:
Завершение:
1800₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали
Про событие
Фолк-фестиваль с уютной атмосферой, дружной компанией и музыкантами. Площадкой фестиваля в этот раз станет культурный центр, где тебя ждёт великолепный звук, большой комфортный танцпол, и места за столиками, позволяющие всё происходящее не только слышать, но и видеть. Для тебя на сцене: Summer Ahead Inishire Mervent Воинство Сидов Saint Patrick’s Brigade
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