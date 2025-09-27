Возраст 16+
Игры
Про событие
Нетворкинг для неделовых людей: неспешные беседы, увлекательные игры и новые знакомства. Тебя ждёт: – Много общения и знакомств – интересные вопросы и ответы. – Настольные игры для всех участников для сплочения. – Игра-закрывашка – неожиданная правда для тебя и тёплые эмоции. Количество мест не более 15.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи