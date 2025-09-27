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  1. Москва
  2. События

Уютная встреча: общение и настолки.

Циферблат, улица Кузнецкий Мост, 19с1

Начало:

Завершение:

840₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Нетворкинг для неделовых людей: неспешные беседы, увлекательные игры и новые знакомства. Тебя ждёт: – Много общения и знакомств – интересные вопросы и ответы. – Настольные игры для всех участников для сплочения. – Игра-закрывашка – неожиданная правда для тебя и тёплые эмоции. Количество мест не более 15.

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