Нетворкинг для неделовых людей: неспешные беседы, увлекательные игры и новые знакомства. Тебя ждёт: – Много общения и знакомств – интересные вопросы и ответы. – Настольные игры для всех участников для сплочения. – Игра-закрывашка – неожиданная правда для тебя и тёплые эмоции. Количество мест не более 15.