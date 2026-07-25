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Утро в Особняке. Кофе, друзья, орган

Тверской бульвар, 18с1

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Завершение:

3500₽
Возраст 6+
Концерты
Еда

Про событие

Пробуждающий музыкальный ритуал для тех, кто ценит эстетику, внутреннюю тишину и живое присутствие в моменте «здесь и сейчас». Два часа осознанного отдыха в историческом пространстве под живую органную музыку, где каждая деталь — от позолоченных рам до тонкого фарфора — создаёт настроение. Ты можешь свободно перемещаться между залами, беседовать, наблюдать за музыкантом, сделать глоток кофе, отломить кусочек тёплого круассана — и позволить музыке раствориться в пространстве вместе с запахом свежей выпечки. Тебя ждёт этим утром: Живое выступление органиста Ароматный кофе и свежий круассан Романская гостиная особняка Смирнова Свободная рассадка и атмосфера лёгкости Классные кадры от профессионального фотографа Только 50 гостей «Завтрак с органом» с 11:00 до 12:45 «Бранч с органом» с 14:00 до 15:45

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