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Усыпальницы Введенского некрополя

Место встречи увидишь после записи

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1300₽
Возраст 12+

Про событие

Прогулка по Введенскому (Немецкому) некрополю — одному из самых красивых и удивительных в Москве, и уж точно — по самому многоконфессиональному и многонациональному. Оно возникло в 1771 году, когда во время страшной эпидемии чумы в Москве по указу Екатерины II было запрещено хоронить при храмах, а только в заштатных монастырях и во вновь отведённых местах на окраинах города. Пока свирепствовала чума, здесь погребали всех; когда же эпидемия миновала, на Введенских горах стали хоронить иноверцев — преимущественно лютеран и католиков из располагавшейся по соседству Немецкой слободы, а после, уже с конца 19 века — и православных. Здесь похоронено множество российских предпринимателей иностранного происхождения. По словам москвоведа А.Т. Саладина, исследовавшего Введенское кладбище ещё до революции: «Фамилии Кноп, Вогау, Иокиш, Эйнем, Бодло, Пло, Мюллер, Эрлангер и т.д. здесь пестрят на многих памятниках, напоминая вывески Мясницкой улицы и Кузнецкого моста». На Введенских горах нашли свой последний приют многие известные люди — художники, артисты, учёные, врачи, военные… Многие усыпальницы Немецкого некрополя — настоящие архитектурные и художественные шедевры, созданные известными архитекторами и скульпторами. Здесь сохранилось 14 часовен. Ты увидишь самые интересные надгробия и вспомнишь людей, покоящихся здесь. Предварительная покупка билетов через сайт обязательна. Если не справишься с записью на сайте, пиши на project@kotoroy.net или в WhatsApp. Продолжительность: 3 часа. Место встречи увидишь после записи.

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