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Серия вечеринок «урок грува» (groove lesson) от лейбла UKC встречается с креативным хабом «дискотехно» (discotech). По звуку характерное грув техно с гипнотик вайбами, сырой энергией и фанки-оттенками. В лайн-апе резиденты и друзья объединений.
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