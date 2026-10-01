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урок грува х дискотехно (groove lesson х discotech)

Substance
улица Крымский Вал, 9с5

Начало:

Завершение:

от 999₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Серия вечеринок «урок грува» (groove lesson) от лейбла UKC встречается с креативным хабом «дискотехно» (discotech). По звуку характерное грув техно с гипнотик вайбами, сырой энергией и фанки-оттенками. В лайн-апе резиденты и друзья объединений.

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