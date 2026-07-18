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uppercuts х SVMOVAR

Simach
Тверской бульвар 15

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В этот день за хоровод будут отвечать две крутые команды в коллаборации: uppercuts х SVMOVAR. На первом этаже дерзкий ритм, как пряник, только что вынутый из печи — uppercuts. А именно, обжигающие свежие: kloooooooooki / lizzeydj / dj_mos_ / thenameiscurry / novlados / sofisticated / the.lmpa На втором, где каждый такт — это глоток теплого чая с резидентами SVMOVAR vitasamurai / elmymusic / santapolevanta / kir4a_tanya Вход свободный.

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