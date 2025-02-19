Винодельня Уппа была основана бывшим ресторатором и лучшим сомелье России 2000 года Павлом Швецом. До 29 лет Павел Швец работал сомелье в петербургском ресторане «Ностальжи», обучался во Франции, Германии и Италии, но к 2006 году он решил вернуться в родной Севастополь и основать там собственную винодельню. В 2008 году уже были посажены первые лозы, а в 2013 – сделано первое вино. Сегодня площадь виноградников Uppa Winery составляет 12,5 га, на которых растёт 12 сортов винограда, выбранных в результате долгих экспериментов На дегустации гости попробуют 10 пино нуаров с 2015 года, включая культовый магнум pinot noir Cler Polati 2015. Винный сет: Эксклюзив: Pavel Shvets Pinot Noir 2022 Sparkling UPPA Winery ( КЛАССИКА) Pavel Shvets Pinot noir Cler Polati 2021 Pavel Shvets Pinot noir Cler Nummulite 2021 Pavel Shvets Pinot noir Cler Polati 2018 Pavel Shvets Pinot noir Cler Nummulite 2018 Pavel Shvets Pinot noir Cler Polati 2017 Pavel Shvets Pinot noir Cler Nummulite 2017 Pavel Shvets Pinot noir Cler Polati 2015 Pavel Shvets Pinot noir Cler Nummulite 2015 МАГНУМ Pavel Shvets Pinot noir 2021 В стоимость дегустации включены персональные закуски для каждого гостя: Тар-тар из говядины , трюфель, мусс из пармезана, патэ из куриной печени с фуа-гра. Есть возможность сделать заказ по меню