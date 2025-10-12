Ни для кого не секрет, что мы живём в межледниковую эпоху. Но знал ли ты, что были времена, когда ледники были не просто шапками на полюсах, но и закрывали практически всю планету? Сталкивались ли динозавры со своими ледниковыми периодами? И может ли ледниковая эпоха стать эволюционным трамплином для жизни вместо того, чтобы просто уничтожать всё вокруг? Как ледниковые эпохи меняли направление эволюции жизни на планете? Ну что ж, на этой лекции постараешься с этим разобраться в деталях. Лектор: Дмитрий Соболев. Автор проекта «Упоротый Палеонтолог». Блогер, популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии. Участник форумов «Учёные против мифов» и «Кстати».