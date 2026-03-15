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Упоротый Палеонтолог: «Млекопитающие выбирают воду»

Камергерский пер. д.6/5 стр.3

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2200₽
Возраст 16+

Про событие

А ты знал, что дельфины — это ближайшие родственники верблюдов и всем тебе знакомых коз? А то, что обычный тюлень — это по сути плавающий волчара? А как насчёт ленивца, который ныряет на 200 метров под воду? Как так получилось? Ну, эволюция не терпит пустого места и всегда старается занять все ниши. Но что заставило таких разных млекопитающих уйти в моря, когда и на суше им жилось прекрасно? Были ли группы водных зверушек, которые стали водоплавающими, но до наших времен не дожили? Будут разбираться с этими и многими другими вопросами на лекции. Кто рассказывает? Дмитрий Соболев. Автор проекта «Упоротый Палеонтолог». Блогер, популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии. Участник форумов «Учёные против мифов» и «Кстати».

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