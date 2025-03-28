Многие считают, что палеонтологи способны изучать только кости динозавров, и не более. Кроме этого, часто можно услышать, что реконструкции динозавров - это просто скелеты, обтянутые кожей! Ученые скрывают? На самом деле палеонтология ушла далеко вперед. Как измерили температуру тираннозавра? Чем болели диплодоки? Насколько велоцираптор был хорошей мамочкой? Откуда люди знают про эти миллионы лет, откуда датировки? На все эти вопросы, от палеогенетики, до анализа изотопов получишь ответы на этой лекции! Лектор: Дмитрий Соболев, автор проекта «Упоротый Палеонтолог». Блогер, популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии. Участник форумов «Учёные против мифов» и «Кстати».