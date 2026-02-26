Представь, что астрономы нашли полную копию нашей планеты... И даже не так далеко от нас. Как будут выглядеть потенциальные инопланетяне? К чему готовиться будущим космонавтам-исследователям, когда они сойдут на поверхность обитаемой экзопланеты? Как будет происходить эволюция в световых годах от нашей солнечной системы? И будут ли разумные инопланетяне похожи на нас? А главное — может, нам просто показалось, что планета обитаема, а приборы в очередной раз ошиблись? Давай разбираться в ксенобиологии и пытаться выжить в безграничном космосе наедине с гигантским инопланетным хищником! Ведущий: Дмитрий Соболев. Автор проекта «Упоротый Палеонтолог». Блогер, популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии. Участник форумов «Учёные против мифов» и «Кстати».