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Упоротый Палеонтолог: «Эволюция инопланетян»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Малый Знаменский переулок, 11/11

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2000₽
Возраст 16+

Про событие

Представь, что астрономы нашли полную копию нашей планеты... И даже не так далеко от нас. Как будут выглядеть потенциальные инопланетяне? К чему готовиться будущим космонавтам-исследователям, когда они сойдут на поверхность обитаемой экзопланеты? Как будет происходить эволюция в световых годах от нашей солнечной системы? И будут ли разумные инопланетяне похожи на нас? А главное — может, нам просто показалось, что планета обитаема, а приборы в очередной раз ошиблись? Давай разбираться в ксенобиологии и пытаться выжить в безграничном космосе наедине с гигантским инопланетным хищником! Ведущий: Дмитрий Соболев. Автор проекта «Упоротый Палеонтолог». Блогер, популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии. Участник форумов «Учёные против мифов» и «Кстати».

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