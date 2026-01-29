Тебя приглашают посмотреть то, что ты никогда не посмотрел бы намеренно.. Лучший научно-фантастический фильм. Космос — твердый, планеты находятся внутри и соединяются коридорами — стало быть, для освоения космоса нужно не лететь, а копать… Дабы подтвердить свою теорию, профессор объявляет набор в экспедицию — и вот тут начинается. Фильм получил множество наград, включая «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, «Сатурн» (за научно-фантастический фильм, сценарий, музыку, спецэффекты, молодого актера/актрису и др.) и множество номинаций на «Золотой глобус» и BAFTA за музыку Ханса Циммера, операторскую работу и другие технические аспекты. Это про «Интерстеллар», а этот фильм ничего не получил, но ты все-равно его посмотришь, ибо таков путь.. Абсурдистская научно-фантастическая сатира от группы НОМ. НОМ — культовое ленинградское арт-объединение, работающее на стыке музыки, кино и радикального юмора. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.