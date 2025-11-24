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«Умри, моя любовь»: премьерный показ с обсуждением

Синема Парк Мосфильм, Мосфильмовская улица, 1с44

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Чувственный и будоражащий романтический триллер от продюсера Мартина Скорсезе. Любимцы публики обладательница премии «Оскар» Дженнифер Лоуренс и звезда Голливуда Роберт Паттинсон воплощают здесь одну из самых магнетических экранных пар в истории кино. Фильм был номинирован на главную награду Каннского кинофестиваля. Тебя ждёт обсуждение с постоянным экспертом кинотеатра Синема Парк Мосфильм — доктором психологии, психоаналитиком и супервизором Екатериной Громовой. Сюжет: Грейс и Джексон сбегают из Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново — только они и их любовь. Но страсть постепенно сменяется одержимостью. Их уединённый рай превращается в кошмар, где любовь и безумие идут рука об руку.

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