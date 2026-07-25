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Украшения из натуральных камней

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе будут перебирать камушки, рассматривать их узоры, подбирать сочетания и собирать украшение, которое захочется носить каждый день. На встрече можно будет создать: браслет, брошь, обвес на сумку, ключи или рюкзак. А ещё узнать немного больше о самих минералах, их особенностях, символике и историях, которые люди связывали с ними на протяжении веков. На мастер-классе ты: – познакомишься с разными натуральными камнями – научишься работать с фурнитурой и материалами – подберёшь минералы для своего украшения – создашь готовую работу и заберёшь её домой Специальные навыки не нужны — всё покажут и помогут на каждом этапе. Все материалы включены в стоимость. Запись/вопросы в ТГ

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