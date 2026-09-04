Электронный лейбл UKC возвращается с большим шоу-кейсом. Ключевые артисты и резиденты из Орла и Москвы, которые годами формировали звучание и узнаваемость команды, снова вместе! Специальный гость события — BEREZA, чей мощный релиз был выпущен на сборнике от лейбла UKC. Bereza Qinnai SoWhat? Klawkot Senyasenya DJ_Damndaniel Insectoids