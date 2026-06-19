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UGC Туса Бэк

Happy End Bar & Kitchen, Спиридоньевский переулок, 9с1

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Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Открывают портал в мир контента, рилсов, распаковок, интеграций и «ребят, многие спрашивали». За пультом только UGC UGC блогеры UGC креаторы UGC диджей сеты UGC AUX сеты UGC вайб Никакой лишней экспертизы, только честный пользовательский опыт Если давно хотел снять обзор на вечеринку, распаковать коктейль, сделать GRWM перед выходом или записать кружочек со словами «атмосфера просто невероятная» , твой час настал. В лайнапе: Dj Zarinv Liza Girlina Alena Gar Линуша Pisonyaa Krizotto Yanasfuckingnails Kimy (live) Отвязная ночь для всех, кто хоть раз говорил: «Сейчас я покажутебе свою честную реакцию».

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