ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Ты заслуживаешь большего

Новорязанская улица, 30

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Как выйти из цикла «дом-работа» и начать жить осознанно и ярко? Узнай, почему люди застревают в рутине и как небольшие изменения могут вернуть краски в жизнь. Ты уже знаешь ответы — осталось научиться ими пользоваться, а интерактив с двумя практикующими психологами поможет превратить теорию в практику. Ведущие: Кирилл Чесноков — Клинический психолог, создатель нетворкинг-игры Wecandy Friends. Мария Ананенко — Врач-психотерапевт, психолог. Бронь в боте https://t.me/WECANDYbot (в меню бота кликни на кнопку Мастер-классы в Москве).

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»
Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»

1200₽

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
Популярное
Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
до

2500₽

Йога-выходные в Завидово
Йога-выходные в Завидово
c
по

от 25000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста