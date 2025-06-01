Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Как выйти из цикла «дом-работа» и начать жить осознанно и ярко? Узнай, почему люди застревают в рутине и как небольшие изменения могут вернуть краски в жизнь. Ты уже знаешь ответы — осталось научиться ими пользоваться, а интерактив с двумя практикующими психологами поможет превратить теорию в практику. Ведущие: Кирилл Чесноков — Клинический психолог, создатель нетворкинг-игры Wecandy Friends. Мария Ананенко — Врач-психотерапевт, психолог. Бронь в боте https://t.me/WECANDYbot (в меню бота кликни на кнопку Мастер-классы в Москве).
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