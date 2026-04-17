На третьем этаже Центрального рынка на Маросейке пройдёт тематическая вечеринка, вдохновлённая вселенной «Звёздных воин». Проект объединит музыку, перформанс и иммерсивный опыт, погружая гостей в атмосферу космического приключения. С 19:00 гостей будет ждать велком-дринк — игристое и фирменные настойки. В это же время развернётся иммерсивная программа с участием культовых персонажей — «Йода» и «Дарт Вейдер». Гости смогут взаимодействовать с героями и получить символические «послания от Вселенной», также на протяжении всего вечера будут играть космические dj-cеты.