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Про событие
Арт-терапевтическая встреча +телесная практика от создательницы Like a Bird. Тебя ждёт телесная практика, творчество при поддержке коллажистки и психолога Екатерины Шепетовой, и ароматный кофе. Эта встреча направлена на поиск ресурса, который поможет раскрыть твою внутреннюю силу, отвлечься от рутины и наполниться энергией. Встреча начнётся с телесной практики от Ольги Стройковой. После телесной настройки и наполнения энергией, ты перейдёшь к творческому процессу: с помощью журналов, ножниц и клея ты создашь коллаж, отражающий твою внутреннюю силу и ресурсы. Все материалы включены в стоимость. Группа небольшая, чтобы каждому хватило внимания и пространства – поэтому успевай забронировать место через https://t.me/carlushaa Свою работу ты заберешь с собой.
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