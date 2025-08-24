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Твоя внутренняя стихия: энергия, вдохновение и гармония

Like a bird, Бауманская улица, 24

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Арт-терапевтическая встреча +телесная практика от создательницы Like a Bird. Тебя ждёт телесная практика, творчество при поддержке коллажистки и психолога Екатерины Шепетовой, и ароматный кофе. Эта встреча направлена на поиск ресурса, который поможет раскрыть твою внутреннюю силу, отвлечься от рутины и наполниться энергией. Встреча начнётся с телесной практики от Ольги Стройковой. После телесной настройки и наполнения энергией, ты перейдёшь к творческому процессу: с помощью журналов, ножниц и клея ты создашь коллаж, отражающий твою внутреннюю силу и ресурсы. Все материалы включены в стоимость. Группа небольшая, чтобы каждому хватило внимания и пространства – поэтому успевай забронировать место через https://t.me/carlushaa Свою работу ты заберешь с собой.

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