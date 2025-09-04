Сергей Белоголовцев и Николай Добкин – дуэт «Добби свободен» – приглашают на музыкальный вечер в камерном формате «для своих». В этот раз тебя ждёт «как бы лекция» «Александр Галич. Еще раз о чёрте». «Давно мы не встречались с вами! Будет интересно: увидимся, расскажем вам об Александре Галиче, русском поэте, драматурге, авторе и исполнителе песен, чье творчество очень нам близко, вспомним удивительные истории и случаи из нашей жизни, связанные с Галичем. Ждём с нетерпением!» Об артистах: дуэт «Добби свободен» – теле-радио ведущий, актер театра и кино, шоумен Сергей Белоголовцев и мультиинструменталист, автор музыки для кино и спектаклей Николай Добкин. Ассистентом в этот вечер выступит вокальный волонтер дуэта Елена Дмитриева.