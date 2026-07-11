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Про событие
Summer Punch запускает собственную лигу по настольному футболу. На протяжении месяца команды проходят через турнирную сетку, играют матчи на вылет и борются за место в финале. Это не разовая игра, а полноценный чемпионат со своими фаворитами, неожиданными победами, реваншами и главным призом сезона. 11, 18, 25 июля с 19:00 до 22:00
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