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Турнир по настольному футболу

Summer Punch, Столешников переулок, 8

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Игры

Про событие

Summer Punch запускает собственную лигу по настольному футболу. На протяжении месяца команды проходят через турнирную сетку, играют матчи на вылет и борются за место в финале. Это не разовая игра, а полноценный чемпионат со своими фаворитами, неожиданными победами, реваншами и главным призом сезона. 11, 18, 25 июля с 19:00 до 22:00

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