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На мастер-классе ты будешь экспериментировать с красками и создавать эффектные, яркие цветочные композиции в смешанной технике, добавляя уличный стиль с помощью баллончиков. Профессиональный художник покажет, как легко и весело рисовать цветы, даже если ты никогда раньше этого не делал. Продолжительность 3 часа. Записаться можно на сайте или по телефону (whatsapp).
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