ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Цветы в смешанной технике с использованием баллончиков

Мастерская DiPaint, Нежинская улица, 17к4

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное
Мастер-классы
Еда

Про событие

На мастер-классе ты будешь экспериментировать с красками и создавать эффектные, яркие цветочные композиции в смешанной технике, добавляя уличный стиль с помощью баллончиков. Профессиональный художник покажет, как легко и весело рисовать цветы, даже если ты никогда раньше этого не делал. Продолжительность 3 часа. Записаться можно на сайте или по телефону (whatsapp).

Контакты

Телефон

WhatsApp

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста