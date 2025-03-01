На мастер-классе ты будешь экспериментировать с красками и создавать эффектные, яркие цветочные композиции в смешанной технике, добавляя уличный стиль с помощью баллончиков. Профессиональный художник покажет, как легко и весело рисовать цветы, даже если ты никогда раньше этого не делал. Продолжительность 3 часа. Записаться можно на сайте или по телефону (whatsapp).