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Цветочный мастер-класс с дегустацией вина

улица Сретенка, 4

Начало:

Завершение:

6500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Будут собирать садовый букет и пробовать прекрасное вино в компании сомелье. В программе — лёгкая камерная дегустация, бокалы за работой и игристое на входе. Атмосфера обещает быть тёплой, душевной и по-летнему свободной. Каждый гость унесёт с собой букет, созданный своими руками — с маттиолой, цинниями, георгинами, малиной и сетарией. Все материалы и вино уже включены в стоимость. Количество мест ограничено. Записаться можно по телефону.

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