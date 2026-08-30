Будут собирать садовый букет и пробовать прекрасное вино в компании сомелье. В программе — лёгкая камерная дегустация, бокалы за работой и игристое на входе. Атмосфера обещает быть тёплой, душевной и по-летнему свободной. Каждый гость унесёт с собой букет, созданный своими руками — с маттиолой, цинниями, георгинами, малиной и сетарией. Все материалы и вино уже включены в стоимость. Количество мест ограничено. Записаться можно по телефону.