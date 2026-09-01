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Цветочная композиция и торт в стакане

My Hygge Place
ул. Мантулинская, д. 10

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Тёплое творческое занятие, на котором ты сможешь создать красивый подарок своими руками — нежную цветочную композицию и вкусный торт в стакане с оригинальным оформлением. Ты соберёшь стильную цветочную композицию и разберёшься: — как сочетать оттенки для романтических и весенних букетов, — как правильно располагать элементы, а также узнаешь секреты устойчивой фиксации и аккуратной сборки. А затем создашь десерт в стакане, идеально подходящий для подарка или праздничного стола: — познакомишься со слоями и начинками, — научишься красиво оформлять десерты, — создашь индивидуальный декор в тематике праздника. Готовые работы заберёшь с собой.

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