Тёплое творческое занятие, на котором ты сможешь создать красивый подарок своими руками — нежную цветочную композицию и вкусный торт в стакане с оригинальным оформлением. Ты соберёшь стильную цветочную композицию и разберёшься: — как сочетать оттенки для романтических и весенних букетов, — как правильно располагать элементы, а также узнаешь секреты устойчивой фиксации и аккуратной сборки. А затем создашь десерт в стакане, идеально подходящий для подарка или праздничного стола: — познакомишься со слоями и начинками, — научишься красиво оформлять десерты, — создашь индивидуальный декор в тематике праздника. Готовые работы заберёшь с собой.