Возраст 12+
Выставки
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Про событие
Персональная выставка художницы Кристины Пашковой. На выставке будет показано жаккардовое полотно, созданное Кристиной в рамках ее резиденции в Центре художественного производства «Своды» (2023 г.), анимационное видео «Протирая глаза» и серия перформативных видео-инсталляций. В рамках выставочного проекта будет также проведена серия онлайн мероприятий — паблик-токов и лекций — цель которых в очередной раз поговорить о телесности производства и истории киберфеминистского движения, а также субверсивности практик работы с текстилем и ткачества. Художественная практика Кристины Пашковой равноценно обращается как к истории ткачества, так и кибернетики. Ее метод основан на неочевидных связях женского ткацкого труда и самых первых компьютерных технологий. В своих работах Пашкова последовательно испытывает и соединяет аспекты кибер-визуальности со станковым и машинным ткачеством. Расписание публичной программы к выставке: https://fabrikacci.com/exhibitions/arthouse/cikly-svyazej-re-dejstvie-personalnaya-vystavka-kristiny-pashkovoj.html Режим работы со вторника по воскресенье: 12:00 — 20:00
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