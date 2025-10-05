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Цацочный хор Hot Horist и Viva La Vika
Самокатная улица, 4с11
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Мастер-классы
Про событие
Хоровая коллаба Hot Horist и Viva La Vika в ДК Кристалл 1901. Праздник без повода, сотрясание голосами хрустальной люстры и возможность нарядиться во всё, что обычно некуда выгулять. Это будет настоящий бал, где поют хором и празднуют себя любимых. Все песни из плэйлиста* миксуются в одну: разучивются вместе, а затем — красиво исполняются на камеру! Уметь петь не нужно, знать ноты тоже. Главное — получать удовольствие в процессе. За вдохновением — в мудборд*. В пространстве ДК Кристалл 1901 тебя ждёт большой зал с высокими потолками и невероятно красивой люстрой. Бильярд в холле, игристое, спешл коктейли, цацки от Viva La Vika и лучшие локации для фото в полном обвесе. Плейлист — https://music.yandex.ru/users/suh0rukova.yu/playlists/1043?ref_id=57D39BBE-6134-4F1D-A6C1-0BA93CE7C1B0&utm_medium=copy_link Мудборд —https://pin.it/3jYsNUPkm
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