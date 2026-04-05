Путешествие в мир импровизации, звучания, движения и, конечно же, душевного общения. Тема: Звёзды и космос Здесь будут черпать вдохновение для импровизации звуком, образами, внешним видом и гримом из звёздной темы. Тебя ждёт много интересных активностей на звучание и движение, красивых и приятных людей, вкусный стол с перекусом и чаем. Трогательный Джем придуман для поиска красоты внутри себя и позволению этой красоте найти выход. Это не мастер-класс, не урок: к нему не надо что-то учить, тренировать и запариваться. Нужно прийти самими собой, а тут помогут оставить все сложности за порогом и найти себя в общем движении звука, движения и добрых глаз. Можно присоединяться к общему звучанию, задавать ритм или украшать композицию, двигаться в потоке или не совсем активничать, а, например, просто сидеть в обнимку с приятным человеком. В пространстве дружеская и непринуждённая атмосфера, тепло и уютно. Ты можешь быть профессионалом в музыке или не знать о ней ничего. Ты можешь нарядиться в тему джема и использовать грим или прийти в обычной уютной сменной одежде. Ты можешь радоваться и веселиться от происходящего или использовать пространство, чтобы погрустить. Ты можешь. Космические ведьмы, звёздные шаманы, галактические племена, духи планет и солнца — тебя ждут на вечере звука и движения. Стоимость: Одиночный билет: 3600 Парный билет: 3400