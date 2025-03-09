Трибьют Уитни Хьюстон. Концерт в оранжерее
просп. Мира, 119, стр. 14
Начало:
Завершение:
от 1750₽ до 3400₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
В насыщенной и яркой программе прозвучат любимые хиты: ‘I will always love you’, ‘Queen of the Night’, ‘I wanna dance with somebody’, ‘Run to you’ и многие другие в исполнении HighTime orchestra. Уитни Хьюстон — американская актриса кино и телевидения, поп-, соул- и ритм-энд-блюзовая певица, продюсер и фотомодель. Одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории мировой музыки. Известна своими музыкальными достижениями, вокальными способностями и провокационной личной жизнью.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи