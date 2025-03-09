В насыщенной и яркой программе прозвучат любимые хиты: ‘I will always love you’, ‘Queen of the Night’, ‘I wanna dance with somebody’, ‘Run to you’ и многие другие в исполнении HighTime orchestra. Уитни Хьюстон — американская актриса кино и телевидения, поп-, соул- и ритм-энд-блюзовая певица, продюсер и фотомодель. Одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории мировой музыки. Известна своими музыкальными достижениями, вокальными способностями и провокационной личной жизнью.