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Трибьют Уитни Хьюстон. Концерт в оранжерее

Оранжерея ВДНХ
просп. Мира, 119, стр. 14

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от 1750₽ до 3400₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

В насыщенной и яркой программе прозвучат любимые хиты: ‘I will always love you’, ‘Queen of the Night’, ‘I wanna dance with somebody’, ‘Run to you’ и многие другие в исполнении HighTime orchestra. Уитни Хьюстон — американская актриса кино и телевидения, поп-, соул- и ритм-энд-блюзовая певица, продюсер и фотомодель. Одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории мировой музыки. Известна своими музыкальными достижениями, вокальными способностями и провокационной личной жизнью.

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