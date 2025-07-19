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Трибьют культовым вокалисткам

Летняя веранда ЦМТ, Краснопресненская наб., 12, подъезд 10

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 7000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Вечер, посвященный самым ярким вокалисткам современности (то есть XXI века). Somewhere Music Session — модный, яркий проект. В группе объединились музыканты из Камеруна, России и Замбии. Благодаря этому группа получилась уникальной как по этническому составу, так и по музыкальному материалу. Музыка команды — свежий взгляд на джазовые стандарты, современный джаз и фанк, инструментальную музыку, соул, ритм’н’блюз, поп, регги и этнические композиции. На одной сцене прозвучат лучшие композиции легендарных Adele, Amy Winehouse, Beyonce, Dua Lipa, Jessie J, Jorja Smith, Meghan Trainor, Lauryn Hill, Lianne La Havas, Sia и не только. Музыканты создают новые, необычные аранжировки и добавляют яркие композиции. Придя на выступление этой группы, ты точно захочешь петь и танцевать вместе с ними, забудешь обо всём и перенесёшься в атмосферу романтического вечера. Внимание: Веранда оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт вид на вечернюю Москву, а также кухня и бар. Сбор гостей с 19:00, начало концерта в 20:00

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