Трибьют-шоу, посвящённое творчеству Shakira — одной из самых ярких исполнительниц мировой поп-сцены. В программе — самые яркие композиции Shakira, ставшие мировыми хитами и покорившие миллионы слушателей. Тебя ждёт живое исполнение песен разных лет, в которых соединились поп-музыка, рок, латиноамериканские ритмы и восточные мотивы: Whenever, Wherever, Hips Don’t Lie, Waka Waka, She Wolf, Loca, Can’t Remember to Forget You и другие. Выступает: Dolce Gavana — интернациональная кавер-группа, которая исполняет хиты латиноамериканской и европейской эстрады, а также композиции на русском и английском языках. Эти яркие (во всех смыслах) артисты — не просто носители испанского языка, но и представители одной из самых жизнерадостных и ритмичных музыкальных культур мира, в которой все «правила игры» известны с детства. Внимание: Крыша оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт захватывающий вид на центр Москвы, а также бар.