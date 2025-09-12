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Треш-истории из поездок

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Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Вечер треш-историй из поездок от классного спикера Формат: • Один гость с «чемоданом трэша» + открытый микрофон, где любой может поделиться своими фейлами из поездок. • Добавят мини-интерактивы на знакомство и лёгкий движ. • Атмосфера расслабленная: можно подлетать, когда удобно, и вписываться в процесс. Спикер вечера: Николай Филатов — психотерапевт, основатель компании «Твой ресторан», а также человек, который побывал в 20 странах — от ночёвки в диких условиях без палатки до элитного отеля в Шанхае. Из поездок он привозит не сувениры, а трэш-истории :) В программе — самые насущные вопросы выживания в путешествиях: • Как устроить ментовской разбор на Шри-Ланке и стать другом королевской семьи • Крысиный рай: как я случайно устроил ад в отеле и стал врагом всего этажа • Один приём пищи — и бесплатная экскурсия в мир клинической смерти Вход свободный — каждый оплачивает свои напитки и еду Место проведения: В ламповом месте в центре Москвы Как попасть: для регистрации пиши в ТГ

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