Тебя ждут четыре занятия разных форматов, летние DJ-сеты с афро, амапиано и дэнсхоллом, освежающие лимонады, подарки и панорамный вид на центр Москвы. Событие объединяет практики работы с телом, музыку и современное искусство. Участники смогут провести летний день в пространстве музея, выбрать подходящую тренировку или посетить несколько занятий подряд. В программу войдут тренировки на пресс и ягодицы, пилатес на коврике, практика «Гибкая спина» и хатха-йога. Занятия рассчитаны на участников с разным уровнем подготовки. После или до тренировки гости смогут посетить II Международную биеннале «Искусство будущего». Посещение выставки включено в стоимость билета на мероприятие. Расписание тренировок: 14:00 – 14:50 — пресс + ягодицы 15:10 – 16:00 — пилатес на коврике 16:20 – 17:10 — гибкая спина 17:30 – 18:20 — хатха-йога