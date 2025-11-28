Внимание: мероприятие перенесено на 28 ноября с 19:30 до 21:30. Социально-психологический тренинг. В рамках смоделированной ситуации каждый участник получит новый опыт и выйдет из комнаты с понимаем, какое впечатление он производит на окружающих! Будет полезно, если ты хочешь: — Найти ответ на вопрос «как меня видят другие?» — Свериться с тем, насколько внешний образ совпадает с самоощущением — Порефлексировать о своей уникальности и повысить уверенность в себе — Научиться давать и получать в ответ конструктивную обратную связь Стоимость мероприятия разделена на 2 части: 800 билет (оплачивается организатору при записи) + тариф Циферблата 4 руб. минута/240 час (оплачивается пространству после мероприятия). В стоимость также входит чай, кофе и печенье :)