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Тренинг «Я глазами других»

Циферблат, 1-я Тверская-Ямская улица, 16/23с1

Начало:

Завершение:

1250₽
Возраст 18+

Про событие

Внимание: мероприятие перенесено на 28 ноября с 19:30 до 21:30. Социально-психологический тренинг. В рамках смоделированной ситуации каждый участник получит новый опыт и выйдет из комнаты с понимаем, какое впечатление он производит на окружающих! Будет полезно, если ты хочешь: — Найти ответ на вопрос «как меня видят другие?» — Свериться с тем, насколько внешний образ совпадает с самоощущением — Порефлексировать о своей уникальности и повысить уверенность в себе — Научиться давать и получать в ответ конструктивную обратную связь Стоимость мероприятия разделена на 2 части: 800 билет (оплачивается организатору при записи) + тариф Циферблата 4 руб. минута/240 час (оплачивается пространству после мероприятия). В стоимость также входит чай, кофе и печенье :)

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