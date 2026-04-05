Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. О фильме: Нил Оливер, на первый взгляд, вполне доволен своей жизнью: у него обеспеченные родители, милая девушка, а впереди — обучение на юриста в престижном университете. Однако будущее Нила определяет отец, не особо интересуясь мнением сына. Парень же мечтает стать художником, но отказать родителю не решается. С недавних пор ему стала сниться девушка, которую он никак не может выбросить из головы. Однажды загадочный мужчина Рэй предлагает ему доставить посылку и совершить поездку по автостраде 60, которой нет ни на одной карте США. В пути он встречает чудаковатого О. В. Гранта, вместе с которым отправляется навстречу приключениям, пытаясь разыскать незнакомку из своих снов. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent