Тренинг, объединяющий 3 направления: 1) Актёрское мастерство — проявление своих истинных эмоций и знакомство с телесной свободой. 2) Гвоздестояние — преодолеешь страхи и отпустишь внутренние ментальные блоки. 3) Саундхилинг — окунёшься в мир звуков высоковибрационных инструментов для гармонизации своего состояния. Ведущие: Аркадий Ануфриев — психолог, мастер гвоздестояния, резидент well-being пространства Ashram, участник крупнейших фестивалей: Yoga day Russia, Meditation day Russia и день Индии в Москве. Лизавета Шульц — актриса театра и кино, певица, танцор, дипломированный педагог по актерскому мастерству, сценической речи, вокалу. Автор-исполнитель песен в стиле Фолк/Этника, Pop & R&B. Выпускница ГИТИС. Практика для актёров, экспертов и предпринимателей, желающих публично проявляться. Раннее бронирование: один участник — 4 900 р. Вдвоём по 3 900 р. В день тренинга: один участник — 5 500 р. Вдвоём по 4 500 р.