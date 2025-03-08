8 марта — день, когда чествуем женщин и их силу. В этот особенный вечер приходи на трансформационное шоу «Двойник», которое погрузит тебя в мир рейва и электронной музыки, где авторский текст и интерактив со зрителями создадут уникальную атмосферу. Когда мы не принимаем что-то в себе, мы не можем принять это и в других. Страшно признаться себе в этом, но именно в этом и заключается наша сила. Спектакль от Театра Момент поможет тебе шагнуть в этот страх и увидеть себя по-новому. Актрисы и зрители соберутся в одном пространстве, чтобы пережить общий опыт, стать другими и открыть свою «двойственную» природу. Вместе исследуешь ту сторону, которую выводишь «в люди» вместо себя — истинную суть.