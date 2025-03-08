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Трансформационное шоу «Двойник»

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»
улица Орджоникидзе, 1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 16+
Стендап
Спектакли
Необычное

Про событие

8 марта — день, когда чествуем женщин и их силу. В этот особенный вечер приходи на трансформационное шоу «Двойник», которое погрузит тебя в мир рейва и электронной музыки, где авторский текст и интерактив со зрителями создадут уникальную атмосферу. Когда мы не принимаем что-то в себе, мы не можем принять это и в других. Страшно признаться себе в этом, но именно в этом и заключается наша сила. Спектакль от Театра Момент поможет тебе шагнуть в этот страх и увидеть себя по-новому. Актрисы и зрители соберутся в одном пространстве, чтобы пережить общий опыт, стать другими и открыть свою «двойственную» природу. Вместе исследуешь ту сторону, которую выводишь «в люди» вместо себя — истинную суть.

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