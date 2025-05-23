Тимур — резидент «StandUp на ТНТ». Любит заглянуть в будущее, шутит на актуальные темы, про свою жизнь, отсутствие отношений, и не забывает добавить нотки Кавказа. Событие состоится в Black Loft (by Bolshevik Loft). Стильное и модное пространство создаёт ощущение погружения под воду возле маяка. Для гостей работает коктейль-бар, а также ресторан европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам на кухню рекомендуется приходить к сбору гостей. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу. Сбор гостей за час до начала программы. На входе потребуется паспорт.