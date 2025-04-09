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Till Dawn

Галерея Shift, Тверская улица, 20/1с1, 4 этаж, 402 офис

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

Первая часть совместного проекта Shift и Галереи 9Б, посвященного теме города, таинству ночи, образу наблюдателя и кинематографической надстройке в современном искусстве. Работы представленных в проекте художников, Тима Парщикова, Сёмы и Evsti Bomse обращаются к приемам кинематографа, экспрессивным краскам, драматургии комикса, характеру наивного искусства и арт-брюта. Они раскрывают ощущения манящей привлекательности и пугающей свободы, которые город дарит ночному страннику. Художественные и нарративные особенности работ позволяют зрителю стать свидетелем прикрывающегося ночного таинства: романтического и маргинального, праздного и меланхоличного, будничного и чрезвычайного. Время работы: ежедневно с 11:00 до 21:00 Вход свободный по предварительной записи: https://t.me/shift_info

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