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The act of love

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

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Завершение:

от 3500₽ до 12000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

Акт Любви — фестиваль под открытым небом на территории завода Кристалл. Громкое празднование союза Valdman и Holymolly, двух создателей ACT — проекта, который за два года стал символом самых красивых и громких событий столицы. Лайвы, привозы со всего мира, танцы до рассвета, маркет — и любовь, которая звучит в каждом бите. Они соединяют сердца — и зовут разделить с ними этот день. В честь свадьбы музыкантов пройдёт фестиваль с зарубежными гостями, зонами знакомства, тремя сценами, маркетом, лекциями и живым оркестром. В лайнапе вечеринки: JO.KE / VALDMAN / HOLYMOLLY / OMER TAYAR / Socko / IZHEVSKI / ISENTIE / Gleb Filipchenkow / MASHKOV / Betelgeize / Sеxstasy / Aza Sirelis

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