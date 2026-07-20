Тёмные лошадки
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Новое шоу Димы Гаврилова. Дмитрий Гаврилов — участник первого сезона проекта «Открытый микрофон» на ТНТ и одноименной рубрики в Стендап шоу. Даты: 20 июля в 20:00 30 июля в 21:30
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи