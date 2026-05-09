Хотел побывать в легендарных телевизионных студиях, где снимаются популярные телешоу: «Большая игра», «Жить здорово», «Поле чудес»? Узнать историю Телецентра, где ведутся съёмки передач для центральных телеканалов? Увидеть уникальную коллекцию подарков из «Поля чудес»? Сфотографироваться с подлинными героями-куклами из передачи «Спокойной ночи, малыши»? Погулять по подземному тоннелю под улицей Академика Королёва, соединяющему здания АСК-1 и АСК-3, на стенах которого — большое граффити, на котором хронологически представлена история телевидения? Узнать, где «отдыхают» декорации, когда съёмки не ведутся? Пройти мимо кабинетов руководства Первого канала? Всё это возможно на экскурсии в Телецентр Останкино. Ты пройдёшь по легендарным коридорам, заглянешь в действующие студии, осмотришь декорации, реквизит и телекамеры. Побываешь в «транспортном тоннеле», где перевозят и строят декорации, а также хранятся лоты из программы «Магазин на диване». Спустишься в подвалы и подземелья. Сделаешь незабываемые фотографии и снимешь видео! До Телецентра доедешь на Монорельсе — уникальном виде московского транспорта, идущем по эстакаде от улицы Эйзенштейна до м. «Тимирязевская». По дороге послушаешь о Музее Космонавтики, ВДНХ, усадьбе Останкино. Будь внимателен: эта экскурсия — НЕ в Останкинскую телебашню, а в Телецентр. Продолжительность: 2 чача 50 минут. Место встречи: м. «ВДНХ», в центре зала. Окончание: ул. Академика Королева, 12. Запись на экскурсию заканчивается за неделю до её проведения.