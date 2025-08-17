Групповая практика. Тело не забывает. Оно хранит всё: и напряжения, и невыраженные чувства, и чужие сценарии. А ещё в нём — огромный ресурс. 17 августа встретимся в центре Москвы, чтобы: – услышать, что на самом деле говорит тело – высвободить подавленные эмоции – восстановить внутренний контакт, силу и устойчивость – вернуть себе ощущение жизни «здесь и сейчас» Инструменты, которые будут использованы: – телесные и дыхательные практики – стояние на гвоздях (доски премиум-класса Sadhu Opt) – бубен, чаши, коши — для настройки, отпускания и интеграции – метафорические карты — чтобы подсознание заговорило – глубокая медитация — для завершения и заземления Формат: живая групповая практика в малом кругу. Ведущая: Елизавета Вейн — психолог, телесный терапевт, расстановщик. Как попасть: Запись через Викторию (Телеграмм или номер телефона)