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Техническая вечеринка StandUp на ТНТ

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Проверка материала резидентов шоу StandUp на ТНТ. Здесь ты сможешь послушать новые шутки от любимых комиков телепроекта. Состав комиков может меняться. Сбор гостей за час до мероприятия. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба StandUp Brothers комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если пришли компанией — сядете вместе, не переживай. Если хочешь сидеть около сцены, приходи заранее.

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