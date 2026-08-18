Проверка материала резидентов шоу стендап на ТНТ. Здесь ты сможешь послушать новые шутки от любимых комиков телепроекта. Состав комиков может меняться. Сбор гостей за час до мероприятия. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба Stand Up Brothers комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если пришли компанией — сядете вместе, не переживай. Если хочешь сидеть около сцены, приходи заранее. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.