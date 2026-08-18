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Техническая вечеринка стендап на ТНТ
Садовая Черногрязская 22 с1
Начало:
Завершение:
от 599₽ до 699₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Проверка материала резидентов шоу стендап на ТНТ. Здесь ты сможешь послушать новые шутки от любимых комиков телепроекта. Состав комиков может меняться. Сбор гостей за час до мероприятия. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба Stand Up Brothers комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если пришли компанией — сядете вместе, не переживай. Если хочешь сидеть около сцены, приходи заранее. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.
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Комментарии
Кливцов Андрей23 сентября 2022, 11:22
Билетов нет👍😂🤣🤗
Nastasia19 сентября 2024, 17:18
Кливцов Андрей, вообще-то есть 😝или это такая неудачная шутка?🙃
Кто-то уже был тут? Весело было,стоит идти?