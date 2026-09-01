За парадными фасадами Пречистенки скрывается история всей Москвы: дворянские усадьбы, пережившие пожар 1812 года, купцы-миллионеры, литературные герои и новая жизнь старых особняков после революции. На историческом бранче ты узнаешь, сколько стоило содержать московскую усадьбу, зачем Айседора Дункан открыла здесь школу танца и какой особняк связывают с домом профессора Преображенского из повести «Собачье сердце». Несколько столетий московской истории — через дома, деньги, любовь и судьбы их знаменитых владельцев. Сбор гостей — в 12:00, начало лекции — в 12:30. Гостей ждёт приветственный бокал игристого или кофе либо чай. Еду можно будет заказать отдельно.