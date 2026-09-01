ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Тайны Пречистенки

Рейна бистро, Зубовская улица, 5/36

Начало:

Завершение:

5200₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

За парадными фасадами Пречистенки скрывается история всей Москвы: дворянские усадьбы, пережившие пожар 1812 года, купцы-миллионеры, литературные герои и новая жизнь старых особняков после революции. На историческом бранче ты узнаешь, сколько стоило содержать московскую усадьбу, зачем Айседора Дункан открыла здесь школу танца и какой особняк связывают с домом профессора Преображенского из повести «Собачье сердце». Несколько столетий московской истории — через дома, деньги, любовь и судьбы их знаменитых владельцев. Сбор гостей — в 12:00, начало лекции — в 12:30. Гостей ждёт приветственный бокал игристого или кофе либо чай. Еду можно будет заказать отдельно.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Саша Малой | 18:30
Саша Малой | 18:30

2000₽

Вероника Датини
Вероника Датини

от 2000₽

Саша Малой | 21:30
Саша Малой | 21:30

2000₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Мастер-класс по развитию софт-скилов «Антикринж + импровизация»
Популярное
Выбор редакции
Мастер-класс по развитию софт-скилов «Антикринж + импровизация»

990₽

Исторические среды. Фамильная история
Исторические среды. Фамильная история

1200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста